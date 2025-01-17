Казанцы ассоциируют пятницу с предстоящими выходными и возможностью выспаться

Жители столицы Татарстана чаще всего ассоциируют пятницу с предстоящими выходными, завершением работы и отдыхом. Это следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения города с 9 по 15 января этого года.

В частности, 27% респондентов ассоциируют пятницу с предстоящими выходными. 20% радуются окончанию рабочей недели, тогда как 15% уже предвкушают долгожданный отдых.

При этом для 9% казанцев пятница связана с радостью и позитивными эмоциями, а для 7% это просто еще один рабочий день. О развлечениях вспоминают 6%, а о возможности выспаться — 5%.

По 3% опрошенных связывают пятый день недели с домашними делами, алкоголем и рифмами. По 2% ассоциируют пятницу с возможностью общения с близкими, думают, что наконец-то освободились от работы, и вспоминают о пробках на дорогах.

Не самыми популярными, но всё же упомянутыми ассоциациями оказались герой по имени Пятница из романа Даниэля Дефо о Робинзоне Крузо, скоротечность времени, постный день, приближение понедельника, отсутствие необходимости делать уроки с детьми, отчеты, дедлайны и так далее. Вместе с тем у 13% респондентов последний рабочий день не вызывает никаких ассоциаций.

Специалисты отмечают, что женщины чаще мужчин связывают пятницу с мыслями о предстоящих выходных, предвкушением отдыха, радостными эмоциями и возможностью выспаться. Мужчины в свою очередь чаще думают о развлечениях, домашних делах и алкоголе, а также вспоминают рифмы.

Связанные с пятницей ассоциации в Казани не слишком отличаются от общероссийских. В среднем россияне несколько чаще связывают пятницу с грядущими выходными (28% по сравнению с 27%) и предвкушают отдых (16% против 15%).

Наряду с этим среднестатистические жители РФ чуть-чуть реже радуются окончанию рабочей недели (18% против 20%), связывают пятницу с позитивными эмоциями (8% против 9%), вспоминают о развлечениях и о возможности выспаться — 5% по сравнению с 6% и 4% по сравнению с 5% соответственно.