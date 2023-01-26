Казанцы 29 января смогут сдать вторсырье на переработку

Жители Казани смогут сдать вторсырье на переработку. Экоакция состоится 29 января на территории одного из казанских торговых центров, сообщается в группе «Экологично» во «ВКонтакте».

В пункт приема можно принести ПЭТ-бутылки, PS-6 полистирол, пенопласт, ПНД-пластик (флаконы, канистры HDPE-2, LDPE-4), блистеры от лекарств, сухую органику. Волонтеры не будут принимать мягкий и твердый пластик, пластиковые карты, зубные щетки, бумажные яичные лотки, пластиковые игрушки.

Кроме того, в это же время на площадке будет организована зона фримаркета, где казанцы смогут оставить ненужные им вещи и забрать те, что понравились. Мобильный пункт будет работать с 10 утра и до полудня.