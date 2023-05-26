Казанцы 27 мая смогут провести «Библионочь» с Шамилем Идиатуллиным и Ильдаром Абузяровым

В рамках ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» в Национальной библиотеке Татарстана завтра, 27 мая, пройдет открытая литературная встреча «Меч, магия и писатели!». Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Участниками встречи в смешанном формате станут современные русофонные татарские писатели Шамиль Идиатуллин и Ильдар Абузяров, литературный критик Константин Мильчин и профессор кафедры зарубежной литературы Казанского федерального университета Лилия Хабибуллина.

Вместе с литераторами гости встречи смогут выяснить, чем отличается друг от друга «магический реализм», «фэнтези» и «фантастика», а также обсудить культовые романы Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», Джона Толкина «Властелин Колец» и Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

Помимо прочего, спикеры прочтут отрывки из своих любимых произведений в жанре фэнтези.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Начало в 19.00. Адрес: Казань, ул. Пушкина, д. 86. Конференц-зал. Полная программа мероприятий «Библионочи» размещена на сайте Национальной библиотеки Татарстана.