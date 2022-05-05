Казанцу пришлось вручную отдирать тонировку с машины после замечания автоинспектора

Сегодня в Казани автоинспекторы провели рейд на автомобили с чересчур темной тонировкой. За день на водителей Казани составили 41 административный протокол за тонировку и еще двух водителей оштрафовали за неповиновение полицейскому. Один из водителей вручную отдирал тонировку с машины после составления протокола.

Как напомнили в ГИБДД Казани, светопропускаемость лобового, передних боковых стекол и стекол передних дверей должна быть не менее 70%. Штраф за неправильную тонировку составляет 500 рублей. Помимо этого, сотрудник ГИБДД требует снять ее со стекла в течение десяти дней. Если же водителя повторно поймали с таким же нарушением, штраф возрастает до 2-4 тысяч рублей, либо назначается арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

«ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения и призывает привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств, ведь от этого может зависеть здоровье, а порой и жизнь участников дорожного движения», – сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.