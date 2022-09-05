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Ру Тат
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Происшествия
5 сентября 2022  09:18
Павел Климчак

Казанцу пришлось идти домой пешком после того, как авто жены арестовали за ее долги

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Судебные приставы Казани провели рейд на должников на дорогах столицы республики. Во время проверки они остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого был мужчина. Однако сама машина, как выяснилось, была зарегистрирована на его супругу, у которой имелись долги по налогам на 180 тысяч рублей.

Фото: ГУ ФССП России по РТ

Тогда приставы арестовали иномарку и поместили ее на спецстоянку. Теперь, если женщина не оплатит долг за 10 дней, автомобиль продадут в счет его погашения, а оставшуюся сумму вернут владелице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по РТ.

#судебные приставы
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