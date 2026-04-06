Казанцу грозит срок за кражу телефонов из магазина на 400 тысяч
В Казани полицейские задержали 40-летнего местного жителя. Его подозревают в краже из салона сотовой связи, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.
По информации правоохранительных органов, рано утром мужчина взломал входную дверь и проник в павильон сотовой связи на Беломорской улице. Казанец похитил все имеющиеся мобильные телефоны и аксессуары к ним. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. Свою вину казанец признал и пояснил, что украденные гаджеты сдал в комиссионные магазины, а деньги потратил на собственные нужды.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу.