Казанцу грозит срок за кражу телефонов из магазина на 400 тысяч

В Казани полицейские задержали 40-летнего местного жителя. Его подозревают в краже из салона сотовой связи, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

По информации правоохранительных органов, рано утром мужчина взломал входную дверь и проник в павильон сотовой связи на Беломорской улице. Казанец похитил все имеющиеся мобильные телефоны и аксессуары к ним. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Свою вину казанец признал и пояснил, что украденные гаджеты сдал в комиссионные магазины, а деньги потратил на собственные нужды.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу.