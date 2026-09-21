Казанцев, желавших купить билеты на шоу стендап-комика, обманули аферисты

Двое молодых жителей Казани стали жертвами мошенников, отдав им более 250 тысяч рублей. Как сообщили «Татар-информу» в УМВД по городу, парни хотели приобрести билеты на выступление стендап-комика.

Желая приобрести электронные билеты на шоу, 19-летний житель столицы Татарстана перешел по мошеннической ссылке и ввел данные банковской карты. Вскоре после этого с его счета было списано 119 тыс. рублей.

Такой же случай произошел и с 22-летним казанцем. У него со счета пропали 139 тысяч. По данным фактам заведено уголовное дело о мошенничестве.