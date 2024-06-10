Казанцев заверили, что отходы из сеток и зеленых баков вывозятся отдельно

Средний вывоз твердых коммунальных отходов в Казани сегодня составляет 98%, в то время как аналогичный показатель прошлого года — всего 85%. В частности, этому поспособствовало развитие системы раздельного сбора отходов: в городе уже установлено 1,7 тыс. сеток для этих целей, в текущем году появится еще 1,2 тыс. Об этом сегодня на деловом понедельнике рассказал генеральный директор УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

«Недельный вывоз вторичных материальных ресурсов на сегодня составляет 1,5 тыс. куб. метров. Это в 6,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличение раздельного сбора и объемов сортировки объясняется двумя факторами — расширением инфраструктуры по раздельному сбору и широкой информационной кампанией в медиа», — прокомментировал тренды Чекашов.

Вместе с этим растет и количество жителей, осознанно относящихся к раздельному сбору. Для удобства неравнодушных к проблемам экологии горожан через желтые сетки принимают пять фракций: все виды металла, пластика, стекла, макулатуры и тетрапак.

«Часто слышу фразу, что мы смешиваем отходы из сеток и зеленых баков. Могу заверить, что это абсолютно не так. Вывозом мусора из желтых сеток и зеленых контейнеров занимаются разные машины. Более того, количество маршрутных экипажей на линии увеличено. На линию ежедневно выходят три машины, каждая сетка вывозится раз в неделю. 100% отходов, отобранных с помощью контейнеров для раздельного сбора, попадает на мусоросортировочную станцию МПС-1 на улице Васильченко, 6», — заверил докладчик.

В среднем там ежедневно отбирают около 20 тонн вторсырья. Чекашов также напомнил, что только из Казани ежедневно вывозится примерно 1,6 тыс. тонн отходов.