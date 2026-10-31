Казанцев в сказочных героях привлекает их возможность безнаказанно хулиганить

Баба Яга из парка «Лес чудес»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В сказочных героях жителей столицы Татарстана привлекают несметные богатства и возможность безнаказанно хулиганить. Соответствующие ответы дали по 24% участников опроса, проведенного федеральной ювелирной сетью SUNLIGHT.

На один день достаточно многие обитатели Казани готовы стать Кощеем Бессмертным (16%) или Бабой Ягой (9%). Впрочем, думающих, что они останутся на светлой стороне, среди горожан больше – 29%. При переходе на темную сторону казанцы первым делом купили бы массивный кулон-амулет, скрывающий истинную силу (26%), сейф для будущих богатств или перстень-печатку (по 24%).

Каждый третий житель столицы РТ (33%) отдал бы Бабе Яге свой голос на месяц ради вечной молодости, тогда как в среднем по стране готовы на такой поступок всего 23%. Кроме того, по понедельникам горожане почти вдвое чаще, чем россияне в среднем, чувствуют себя Кикиморой, тихо сидящей в своем болоте и пьющей чай (17% против 9%).

В целом утром первого дня недели доля казанцев, отождествляющих себя с Чертом, Иванушкой-дурачком и Кикиморой, одинакова – по 17%. Начальник же в столице Татарстана, по мнению среднестатистического подчиненного, чаще всего напоминает Бабу Ягу, которая сначала накормит, а потом съест на планерке (20%), или, что немногим лучше, Лешего, который водит по кругу с правками (18%).

Отказаться от свидания со сказочным персонажем готовы лишь 26% жителей Казани по сравнению с 32% по РФ. Каждый четвертый местный респондент (25%) готов пообщаться с Упырем, который, по их мнению, «вечно молод и галантен». Еще 20% предпочли бы посиделки у костра с Лешим. Среди подарков от сказочных поклонников лидирует сундук злата от Кощея (18%). Чуть менее популярны нить жемчуга от Водяного (17%) и оберег от Бабы Яги (14%).

Почти треть горожан, 32%, считает, что их любимый герой хорош и без украшений, хотя в среднем по стране так думают 22%. Из известных сказочных артефактов жители города выбирают жемчужное ожерелье Русалки (22%) и малахитовые серьги Хозяйки Медной горы (21%). Ради бессмертия от серебряных украшений отказались бы 57% казанцев. Кстати, 30%, сделали бы это легко, так как всё равно предпочитают золото.

От магии, которую несут украшения, обитатели Казани ждут денег на банковской карте (32%) и подсказок на переговорах и экзаменах (28% в сравнении 20% по стране). Однако в магическую силу украшений верят только 37% опрошенных жителей городов. Несмотря на это, 22% не верящих иногда надевают что-то «на удачу» перед важными событиями. Для защиты от сглаза казанцы предсказуемо предпочитают серебряные украшения – 20%.

Отдать Домовому все потерянные носки и ключи в надежде на вечный порядок могли бы 16% казанцев. Вместе с тем 20% жителей столицы республики от сделок с нечистью отказываются.

О готовности платить за заговоренные украшения заявили 53% казанцев. При этом 32% уложилась бы в 10 тыс. рублей, а 21% готов потратить от 10 тыс. до 50 тыс. – в среднем по стране таких 14%. Средний бюджет жителей Казани на волшебное украшение оказался равен 7,9 тыс. рублей при 10,5 тыс. в среднем по выборке.

SUNLIGHT — одна из крупнейших российских ювелирных сетей, представленная свыше 900 магазинами в более чем 300 городах России. В проведенном ею исследовании приняли участие свыше 1200 россиян старше 18 лет.