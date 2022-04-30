Казанцев в мае пригласили на патриотическую премьеру «Театр&Музыка.Джалиль»

На майских праздниках в казанском театре им. Г. Камала состоится премьера необычного спектакля-концерта «Театр&Музыка.Джалиль». Об этом сообщил директор Татарского государственного академического театра им. Галиаскара Камала Ильфир Якупов.

«Театры Казани будут активно работать в праздники, представлять репертуарные спектакли, которые можно посетить по „Пушкинской карте“. 2 мая в театре им. Г. Камала состоится премьера „Театр & Музыка. Джалиль“, посвященная Мусе Джалилю. Прозвучат классические произведения в исполнении нашего оркестра. Это произведения Салиха Сайдашева, Рустема Яхина, Миляуши Хайруллиной. Это праздничный патриотический концерт, театрализованное представление, на котором прозвучат стихи. Артисты готовятся, очень волнуются», — сказал он.

На основе литературных и музыкальных произведений, воспоминаний современников, посвященных Джалилю, перед зрителями предстанет не просто история о человеке, но прежде всего рассказ о художнике, о времени и эпохе, о прошлом и настоящем, об истории и современности. Это будет спектакль — исследование культурных кодов своего народа, которые выражены в творчестве великого татарского поэта, и творческое приношение молодого поколения театральных деятелей памяти великого поэта.

«Все дни — с 1 по 8 мая — в театре будут работать два зала. Без выходных — с 13 часов дня и до 20 часов вечера у нас работает мультимедийный комплекс, посвященный театральному искусству, который можно посетить по „Пушкинской карте“», — отметил Якупов.

Программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента России Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.