Казанцев просят убрать свои машины на время очистки обочин от снега

Автоинспекторы просят жителей Казани не парковать свои машины на обочинах, поскольку они сильно мешают работе коммунальщиков.

В Госавтоинспекции предупредили: если водители в нарушение требований оставляют свой транспорт на обочине, им грозит наказание в виде штрафа размером в 1500 рублей. Автомобиль нарушителя отправят на спецстоянку.

При этом за перемещение транспортного средства категории «В» на спецстоянку нарушителю придется заплатить больше трех тысяч рублей. Кроме того, хранение такого автомобиля на охраняемой стоянке обойдется в 33,80 рублей за каждый час.

Госавтоинспекция Казани призывает водителей парковать автомобили, не мешая уборке дорог и не создавая помех.