Казанцев проконсультируют по вопросам земли и недвижимости

24 июля филиал Роскадастра по Республике Татарстан проведет день открытых дверей, приуроченный к профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера. Все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную помощь в вопросах с землей и недвижимостью.

Горожане смогут узнать мнения экспертов сразу нескольких ведомств, задействованных в предрегистрационной подготовке документов. Так, участие в консультации примут представители Управления Росреестра по РТ, Налоговой службы, исполкома города и Социальной защиты.

День открытых дверей будет проходить с 14.00 до 17.00 по дресу: Казань, ул.Кулагина, 1, сообщает пресс-служба Роскадарста.