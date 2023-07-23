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Общество 23 июля 2023 13:04

Казанцев проконсультируют по вопросам земли и недвижимости

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24 июля филиал Роскадастра по Республике Татарстан проведет день открытых дверей, приуроченный к профессиональному празднику – Дню кадастрового инженера. Все желающие смогут бесплатно получить квалифицированную помощь в вопросах с землей и недвижимостью.

Горожане смогут узнать мнения экспертов сразу нескольких ведомств, задействованных в предрегистрационной подготовке документов. Так, участие в консультации примут представители Управления Росреестра по РТ, Налоговой службы, исполкома города и Социальной защиты.

День открытых дверей будет проходить с 14.00 до 17.00 по дресу: Казань, ул.Кулагина, 1, сообщает пресс-служба Роскадарста.

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