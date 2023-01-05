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Казань
5 января 2023  05:23

В Казани пройдет экскурсия на судне с воздушной подушкой по будущему парку «Манзара»

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Завтра, 6 января, жители столицы Татарстана и гости города смогут присоединиться к необычной экскурсии — их приглашают прокатиться на судне с воздушной подушкой по будущему парку «Манзара».

Инструктор Андрей Семенов и экскурсовод Антон Бортяков расскажут участникам мероприятия об экологических и исторических особенностях этих мест.

Горожане смогут сделать фотографии на память. Начало экскурсии намечено на 11.00, сообщается в Telegram-канале Стратегии развития Казанки. Желающих принять в ней участие просят предварительно зарегистрироваться по ссылке.

#стратегия развития казанки #экскурсия
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