В Казани пройдет экскурсия на судне с воздушной подушкой по будущему парку «Манзара»

Завтра, 6 января, жители столицы Татарстана и гости города смогут присоединиться к необычной экскурсии — их приглашают прокатиться на судне с воздушной подушкой по будущему парку «Манзара».

Инструктор Андрей Семенов и экскурсовод Антон Бортяков расскажут участникам мероприятия об экологических и исторических особенностях этих мест.

Горожане смогут сделать фотографии на память. Начало экскурсии намечено на 11.00, сообщается в Telegram-канале Стратегии развития Казанки. Желающих принять в ней участие просят предварительно зарегистрироваться по ссылке.