Казанцев призвали выйти на борьбу с безграмотностью на вывесках и указателях города

Казанцев пригласили принять участие в конкурсе по выявлению ошибок на указателях, в названиях топографических объектов, на вывесках, информационных табличках и других поверхностях. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Сообщения с фотографиями принимаются через ГИС «Народный контроль» до 1 ноября текущего года. На снимке должно быть видно, какой организации принадлежит вывеска, а также подписан точный адрес. Для отправки таких сообщений в мобильном приложении создана специальная категория — «Ошибки в названиях и надписях».

Кроме того, сообщить об ошибке можно по электронной почте Konkurs.TatOmbudsman@tatar.ru (уполномоченный по правам человека в Татарстане) и iyali.anrt@mail.ru (Институт языка, литературы и искусства АН РТ). Либо по почте на адрес указанных учреждений.

Награждение пройдет по нескольким номинациям. Имена победителей станут известны в конце года. Их ожидают премии и дипломы.