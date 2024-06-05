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Происшествия 5 июня 2024 19:06

Казанцев призвали не оставлять детей без присмотра во время отдыха на воде

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Инспекторы казанского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по РТ напомнили казанцам о принятии мер безопасности по предотвращению несчастных случаев с детьми на водных объектах.

Во время очередного рейда сотрудники ведомства выявили нарушения. Десятки детей были предоставлены сами себе на берегу водоема. Причем купаются и резвятся они в местах, запрещенных для купания.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В текущем купальном сезоне запланировано к открытию 60 пляжей, на сегодняшний день функционируют 20 из них.

«Хотелось бы напомнить родителям, что дети в летние каникулы очень часто предоставлены сами себе. Просим ограничить выход детей на водоемы без сопровождения взрослого», – предупредил руководитель казанского инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС РФ по РТ Денис Мокеев.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, представители ведомства проверили правила управления маломерными судами. Прежде всего – наличие спасательных жилетов на борту катера для всех пассажиров. Сотрудники МЧС России подплывали к судовладельцам, осматривали их документы, проводили профилактическую беседу.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

«Напоминаем, что в акваторию пляжей и мест массового купания людей на воде заходить на маломерных судах запрещено. Кроме того, судоводитель обязан обеспечить безопасность пассажиров. При выходе на беспалубном маломерном судне длиной до четырех метров все они должны быть в спасательных жилетах, которые должны соответствовать размеру и массе пассажиров», – сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

#МЧС
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