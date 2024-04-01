Казанцев призвали голосовать за нуждающиеся в благоустройстве общественные пространства

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Две недели назад, 15 марта, стартовало онлайн-голосование по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств в Татарстане. Оно продлится в течение шести недель и завершится 30 апреля. Заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев на деловом понедельнике призвал казанцев не оставаться равнодушными и отдать свой голос за понравившийся объект.

«Для казанцев участие в данном опросе не новшество. Вся республика голосует онлайн уже седьмой год подряд, а на общественном уровне голосование происходит в четвертый раз. Участие в голосовании могут принять все жители Татарстана старше 14 лет, имеющие профили на портале государственных услуг. У каждого участника есть возможность отдать только один голос», – напомнил Куляжев.

В этом году в перечень общественных пространств, предложенных для голосования, включено 24 объекта. Список сформировали с учетом поступающих обращений и пожеланий горожан. Также можно предложить свой объект для благоустройства, если его нет в числе представленных вариантов.

Кроме того, участники опроса могут выбрать и свой двор, чтобы он смог в приоритетном порядке войти в программу «Наш двор» на следующий год. Топ-200 дворов по всей республике гарантированно попадут в этот список. Также можно высказать свое мнение о преображении городских территорий и ответить на несколько дополнительных вопросов.

Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда».

«По итогам прошлогоднего голосования в программу этого года включены лидеры. Это вторая очередь благоустройства бульвара по улице Серова, территория Большого Чайкового озера. Жители проявили большую активность, мы видели, как они переживали за свои микрорайоны. Теперь люди смогут получить реальные скверы и парки своих жилых домов», – подчеркнул докладчик.

Всего за 7 лет в Казани по федеральной программе формирования комфортной городской среды благоустроили 30 общественных пространств: 17 парков обновили, а 13 создали с нуля. Федеральная программа устроена так, что ежегодно она предъявляет все более строгие требования к активности жителей, чтобы регион сохранял возможности для участия в ней.

«Прошу жителей Казани не оставаться в стороне. Это выбор, который приносит реальные улучшения в нашу повседневную жизнь», – заключил Игорь Куляжев.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.