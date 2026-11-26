Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Жителей Казани пригласили задать свои вопросы по профилактике зависимостей специалистам Республиканского наркологического диспансера. Это можно будет сделать на мероприятиях акции «Территория доверия», сообщили в Минздраве РТ.

Цель акции – показать, что при необходимости наркологическая помощь доступна и за ней не страшно обратиться. Те, кто сам столкнулся с зависимостью, либо имеет зависимых в своем окружении, смогут получить подробные инструкции, куда идти за помощью и как замотивировать обратиться за ней близкого. Также свои вопросы смогут задать родители, желающие оградить своих детей от деструктивного поведения.

В Минздраве добавляют, что все желающие смогут анонимно проконсультироваться со специалистами, а подростки получат возможность пройти химико-токсикологическое исследование – экспресс-анализ проведут добровольно и с согласия законных представителей.

Акция пройдет 28 ноября с 9:00 по 14:00 в здании РКНД на Сеченова, 6. Для тех, кто не сможет прийти очно, специалисты диспансера ответят на вопросы по телефонам (843) 272-33-11, 598-32-92.

Открытые лекции в этот день:

10:00 – «Подросток, зависимость, родители. Кто победит?» Клинический психолог Лилия Зайцева расскажет о тревожных сигналах, доверительном диалоге в семье и снижении рисков.

12:00 – «Как бросить курить?» Нарколог Галимзян Шакирзянов – о практических стратегиях, мифах о «безопасных» альтернативах, ответы на вопросы.

«Забота о себе и своих близких – это не слабость, а ответственность. Расскажите тем, кому это сейчас нужно», – призывают в Минздраве.