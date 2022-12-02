Казанцев пригласили в «путешествие» на уборку снега и пообещали покатать на спецтехнике

Жителей Советского района Казани приглашают проинспектировать ход уборки снега и противогололедной обработки дорог. Горожане смогут увидеть все этапы работы, задать специалистам волнующие вопросы и даже покататься на уборочной технике.

«Мы каждый день делимся с вами кадрами уборки снега, обработки дорог, очистки тротуаров и многим другим. Но это лишь фотографии, которые не могут передать всей работы, которая проходит в этот момент. Настало время переходить на новый уровень — айда с нами! Приглашаем вас отправиться в небольшое путешествие по району, а точнее — вместе проверить процесс уборки снега», – говорится в сообщении телеграм-канала администрации Советского района.

Желающим принять участие в «путешествии» предлагают оставить свою заявку по ссылке до 5 декабря включительно. Позднее администрация рассмотрит анкеты и соберет инициативную группу для выезда по району.