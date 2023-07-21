Казанцев пригласили полюбоваться закатом под электронную музыку

21 июля на набережной озера Кабан жители и гости Казани вновь смогут встретить закат под аккомпанемент электронной музыки. На этот раз гостями вечера станут сразу три коллектива, сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.

В 19.00 вечер откроет музыкальный проект Holofonote. Академическая скрипачка Алина Каримова представит композиции, сочетающие различные жанры и влияния, в том числе электронику и классику.

В 19.40 перед гостями выступит дуэт «Татарстан 7». Диджей и джазовый музыкант объединены любовью к хаусу и интересом к музыкальным истокам.

Третье, заключительное выступление стартует в 20.20. Ellenerse feat. Сергей Костюжов — коллаборация композитора, продюсера и автора-исполнителя, электронного музыканта. Как предупреждают организаторы, от их номера «можно ожидать чего угодно» — настолько широки музыкальные интересы обоих участников.

Место встречи — рядом с ивой по улице Салимжанова.

Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов