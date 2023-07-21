Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Казанцев пригласили полюбоваться закатом под электронную музыку
21 июля на набережной озера Кабан жители и гости Казани вновь смогут встретить закат под аккомпанемент электронной музыки. На этот раз гостями вечера станут сразу три коллектива, сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов.
В 19.00 вечер откроет музыкальный проект Holofonote. Академическая скрипачка Алина Каримова представит композиции, сочетающие различные жанры и влияния, в том числе электронику и классику.
В 19.40 перед гостями выступит дуэт «Татарстан 7». Диджей и джазовый музыкант объединены любовью к хаусу и интересом к музыкальным истокам.
Третье, заключительное выступление стартует в 20.20. Ellenerse feat. Сергей Костюжов — коллаборация композитора, продюсера и автора-исполнителя, электронного музыканта. Как предупреждают организаторы, от их номера «можно ожидать чего угодно» — настолько широки музыкальные интересы обоих участников.
Место встречи — рядом с ивой по улице Салимжанова.
Фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»