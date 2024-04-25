Казанцев пригласили обсудить создание искусственного участка у Кировской дамбы

В Казани пройдут общественные обсуждения вокруг проекта создания искусственного земельного участка на Куйбышевском водохранилище, в районе Кировской дамбы. Они пройдут с 25 апреля по 24 мая, говорится в Сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Горожане смогут оценить предполагаемое воздействие объекта на окружающую среду.

«Назначить проведение общественных обсуждений по предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту: „Создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, Куйбышевское водохранилище, в районе Кировской дамбы, г.Казань, Республика Татарстан“ (далее — материалы общественных обсуждений)», — говорится в постановлении мэра Казани.

Предложения будут приниматься в электронном виде в информационной системе «Общественные обсуждения» (до 24 мая), по электронной почте uag.kazan@tatar.ru, в бумажном виде в Управлении архитектуры и градостроительства исполкома (до 3 июня) и через ИС «Общественные обсуждения» в здании управления.