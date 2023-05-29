Казанцев пригласили обсудить проект нового бульвара по ул.Серова

31 мая в Казани обсудят будущее территории по ул.Серова. Каким будет бульвар и какие изменения ожидают площадку в целом, расскажет городской Комитет по благоустройству.

«Мы <...> теперь готовы познакомить жителей поближе с проектом бульвара. Вы сможете задать все интересующие вопросы и высказать свои предложения», — говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 19.00 на территории бывшей парковки.

Напомним, что бульвар на улице Серова благоустроят и сделают комфортным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.