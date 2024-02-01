Казанцев пригласили обсудить проект актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года

В Казани пройдут публичные слушания проекта актуализированной схемы теплоснабжения города до 2040 года. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.

Мероприятие пройдет 19 февраля, начало намечено на 14.00. Обсуждение пройдет в здании Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома по адресу: ул.Кремлевская, дом №11, кабинет 208 (зал заседаний).

Жители могут внести предложения и замечания, а также представить заявки для выступления на слушаниях по адресу: ул.Дзержинского, дом №8, кабинет 212. Обратиться можно в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. Заявка должна быть подана не позднее чем за семь дней до даты проведения слушаний.