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Казанцев пригласили обсудить проект актуализации схемы теплоснабжения до 2040 года
В Казани пройдут публичные слушания проекта актуализированной схемы теплоснабжения города до 2040 года. Об этом говорится в сборнике документов и правовых актов исполкома столицы РТ.
Мероприятие пройдет 19 февраля, начало намечено на 14.00. Обсуждение пройдет в здании Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома по адресу: ул.Кремлевская, дом №11, кабинет 208 (зал заседаний).
Жители могут внести предложения и замечания, а также представить заявки для выступления на слушаниях по адресу: ул.Дзержинского, дом №8, кабинет 212. Обратиться можно в рабочие дни с 9 утра до 6 вечера. Заявка должна быть подана не позднее чем за семь дней до даты проведения слушаний.
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