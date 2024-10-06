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Казанцев пригласили на ярмарки вакансий и дни работодателя
В октябре в Казани проведут несколько мероприятий для горожан, находящихся в поиске работы. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.
Так, жители Кировского и Московского районов смогут узнать о предложениях работодателей на ярмарке вакансий 8 октября. Она состоится в доме №46 по улице Гагарина. Кроме того, здесь же 23 октября состоится день работодателя.
16 октября ярмарку вакансий проведут в филиале Центра занятости населения Вахитовского и Приволжского района (дом №22/7 по улице Братьев Касимовых).
В Советском районе узнать о вакансиях на местных предприятиях можно 23 октября. Мероприятие состоится в доме №102 по улице Рихарда Зорге.
В филиале Центра занятости по Авиастроительному и Ново-Савиновскому районам 24 октября организуют день работодателя. Соискателей будут ожидать в доме №41 по проспекту Ибрагимова.
Мероприятия состоятся с 10.00 до 12.00. Казанцам расскажут о свободных вакансиях на предприятиях районов. Также специалисты центров проведут для участников консультации.
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