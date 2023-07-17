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Казанцев пригласили на второй июльский мастер-класс по шаффлу
29 июля на бульваре «Ак чәчәкләр» пройдет бесплатный мастер-класс по танцам в стиле шаффл. Событие анонсирует Дирекция парков и скверов города.
Занятие начнется в 11.00. Обучать желающих будет профессиональный танцор, блогер Иван Рылов (IvanRoofer).
Шаффл — это стиль танца, который появился в конце 80-х годов прошлого века в Австралии. Он состоит из быстрых движений ногами и создает иллюзию парения и скольжения.
Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.
Первое в этом месяце занятие, напомним, прошло 16 июля.
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