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Общество 17 июля 2023 07:30

Казанцев пригласили на второй июльский мастер-класс по шаффлу

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Казанцев пригласили на второй июльский мастер-класс по шаффлу
фото: телеграм-канал Дирекции парков и скверов Казани

29 июля на бульваре «Ак чәчәкләр» пройдет бесплатный мастер-класс по танцам в стиле шаффл. Событие анонсирует Дирекция парков и скверов города.

Занятие начнется в 11.00. Обучать желающих будет профессиональный танцор, блогер Иван Рылов (IvanRoofer).

Шаффл — это стиль танца, который появился в конце 80-х годов прошлого века в Австралии. Он состоит из быстрых движений ногами и создает иллюзию парения и скольжения.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Первое в этом месяце занятие, напомним, прошло 16 июля.

#мастер-класс #Танцы
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