Казанцев пригласили на Всемирный день скейтбординга

В пятницу, 21 июня, в Казани пройдет праздник в честь Всемирного дня скейтбординга. Любителей экстремального вида спорта приглашают прокатиться по самым красивым местам столицы Татарстана, принять участие в различных активностях. Об этом сообщает мэрия Казани.

Место сбора участников — экстрим-парк «УРАМ». Начало мероприятия запланировано на 16.00. Участников ожидают cash for tricks, best trick через травяной гэп, cringeslide, best trick со ступеней и по перилам, beer for grind. Самым умелым из них вручат призы.

Завершится праздник вечеринкой.