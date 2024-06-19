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Казанцев пригласили на Всемирный день скейтбординга
В пятницу, 21 июня, в Казани пройдет праздник в честь Всемирного дня скейтбординга. Любителей экстремального вида спорта приглашают прокатиться по самым красивым местам столицы Татарстана, принять участие в различных активностях. Об этом сообщает мэрия Казани.
Место сбора участников — экстрим-парк «УРАМ». Начало мероприятия запланировано на 16.00. Участников ожидают cash for tricks, best trick через травяной гэп, cringeslide, best trick со ступеней и по перилам, beer for grind. Самым умелым из них вручат призы.
Завершится праздник вечеринкой.
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