Общество 20 августа 2025 15:07

Казанцев приглашают на субботник на берег Волги в Займище

Субботник на пляже поселка Займище на берегу Волги пройдет 23 августа, к участию в нем приглашаются все желающие жители Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня соорганизатор акции, член совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Тимур Ескараев.

«К сожалению, в Займище ситуация плачевная. Люди, выезжающие на пикники на природу, за собой не убирают мусор. Они просто складывают его в кучи. В результате вся прибрежная территория замусорена», – рассказал Ескараев.

«Местная администрация с этим не справляется. Мусора скопилось очень много, мы уже прибирались там два дня, пришли около 40 человек, всего собрали около 100 мешков мусора. В основном это пластиковые и стеклянные бутылки, упаковка от продуктов», – добавил он.

По словам Ескараева, аналогичная ситуация с мусором отмечается на территории Русско-Немецкой Швейцарии в Казани и в других местах отдыха людей на природе.

В следующую субботу акция по сбору мусора пройдет с 10:00 до 14:00. Участникам будет предоставлен бесплатный трансфер.

Место сбора: ул. Солдатская,1 (станция метро Козья Слобода), время – 9 часов утра. В настоящее время автобус на 40 мест заполнен на половину. Кроме того, люди поедут к месту субботника на личном автотранспорте и электричке.

Для желающих добраться самостоятельно: место встречи – поселок Займище, Береговая,3 а (чуть дальше мусорного контейнера) в 9:50 утра.

Организаторы обещают выдать участникам перчатки и пакеты для мусора. Кроме того, будет организован обед.

#Экология #субботник #займище #мусор
