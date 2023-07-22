Казанцев пригласили на прогулку-лекцию по Русско-Немецкой Швейцарии

25 июля в Казани пройдет очередное занятие лаборатории «Горожанин-ученый». На этот раз участники смогут побывать на прогулке-лекции в Русско-Немецкой Швейцарии, сообщается в телеграм-канале «Стратегия развития Казанки».

Участникам мероприятия расскажут о влиянии физических нагрузок на свежем воздухе на организм, а также подтвердят информацию на практике, проведя упражнения на расслабление. Также можно задать специалистам интересующие вопросы.

Прогулку проведут основатель центра экопрактик Дмитрий Никитин и замглавврача по развитию, качеству и цифровой медицине медико-санитарной части КФУ Иван Киясов.

Для участия необходима предварительная регистрация. Старт прогулки-лекции намечен на 18.00, место сбора — ул.Галеева, 16.

Организаторы рекомендуют надеть закрытую одежду и удобную обувь, взять с собой спрей от комаров и клещей, чай в термосе и питьевую воду.