Казанцев пригласили на праздник снежных фонарей

Завтра, 28 января, в Русско-Немецкой Швейцарии пройдет праздник снежных фонарей. Об этом говорится в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.

Мероприятие начнется в 15.00, место встречи — ул. Бари Галеева, 16.

Собравшись у реки, участники зажгут свечи в фонарях, слепленных из снега. Мероприятие станет символом начала роста светового дня и возрождения природы. Также участников ожидает экскурсия, которую проведут биолог Антон Бортяков и экоактивист Тимур Ескараев.

Желающие присоединиться к празднику должны подготовиться: надеть теплую одежду, варежки, обувь с высоким голенищем. С собой у них должны быть толстые резиновые перчатки, которые можно надеть на обычные при замешивании снега в воде, снежколепы, пульверизаторы с водой, семечки и орехи для подкормки птиц, ручные либо налобные электрические фонари, а также чай в термосе и еда.