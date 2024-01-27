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Казанцев пригласили на праздник снежных фонарей
Завтра, 28 января, в Русско-Немецкой Швейцарии пройдет праздник снежных фонарей. Об этом говорится в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.
Мероприятие начнется в 15.00, место встречи — ул. Бари Галеева, 16.
Собравшись у реки, участники зажгут свечи в фонарях, слепленных из снега. Мероприятие станет символом начала роста светового дня и возрождения природы. Также участников ожидает экскурсия, которую проведут биолог Антон Бортяков и экоактивист Тимур Ескараев.
Желающие присоединиться к празднику должны подготовиться: надеть теплую одежду, варежки, обувь с высоким голенищем. С собой у них должны быть толстые резиновые перчатки, которые можно надеть на обычные при замешивании снега в воде, снежколепы, пульверизаторы с водой, семечки и орехи для подкормки птиц, ручные либо налобные электрические фонари, а также чай в термосе и еда.
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