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Казанцев пригласили на новогодний концерт в сквере филармонии
Сегодня в казанском сквере филармонии состоится концерт. Еще раз отпраздновать Новый год под звуки песен и плясок жителей и гостей города пригласили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.
Начало мероприятия запланировано на 16.00.
Кроме того, как сообщает Дирекция парков и скверов города, в парке у ЖК «Салават купере» и «Крыльях Советов» состоятся выступления с элементами циркового представления от московского театра «МоrэS». В первом общественном пространстве представление стартует в 15.00, во втором – в 19.00. Гостей ожидают фокусы, зажигательные акробатические танцы, эквилибры и другие номера.
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