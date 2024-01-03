Казанцев пригласили на новогодний концерт в сквере филармонии

Сегодня в казанском сквере филармонии состоится концерт. Еще раз отпраздновать Новый год под звуки песен и плясок жителей и гостей города пригласили в администрации Вахитовского и Приволжского районов.

Начало мероприятия запланировано на 16.00.

Кроме того, как сообщает Дирекция парков и скверов города, в парке у ЖК «Салават купере» и «Крыльях Советов» состоятся выступления с элементами циркового представления от московского театра «МоrэS». В первом общественном пространстве представление стартует в 15.00, во втором – в 19.00. Гостей ожидают фокусы, зажигательные акробатические танцы, эквилибры и другие номера.