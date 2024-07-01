Казанцев пригласили на мероприятия, посвященные разным народам Татарстана

В столице Татарстана этим летом пройдет серия мероприятий, посвященных народам Татарстана и других регионов России. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Так, 13 июня стартовал четвертый летний сезон проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт», в рамках которого всех желающих бесплатно научат разным видам татарского танца. Мастер-классы проходят на татарском языке под живую музыку. Главная особенность проекта в этом году — акцент на татарские фольклорные танцевальные игры. Ближайшее мероприятие, запланированное на 4 июля, пройдет на набережной озера Кабан в 18 часов.

В этом году продолжит свою работу и просветительский проект «Древо жизни», посвященный коренным народам Татарстана: русским, татарам, чувашам, удмуртам, марийцам, мордве, башкирам и другим. Если в предыдущие годы каждый из дней мероприятия посвящали культуре отдельного народа, то в этом году организаторы планируют собрать семейные обряды всех этносов. Этим летом запланировано два мероприятия проекта: «Семь свадеб народов Татарстана» и «Обряды детства». Первое из них состоится 3 июля в 18 часов в парке имени Горького.

Для гостей праздника подготовили большое количество развлечений и активностей. Среди них — интерактивная площадка «В гостях у свахи», детская зона мастер-классов, парад женихов и невест, выступления творческих коллективов из разных республик.

Завершился прием заявок на конкурс проектов «Уз телем». Победители получат финансовую помощь на реализацию своих идей, направленных на популяризацию татарского языка. Призовой фонд и в этом году составляет 2 млн рублей.

Помимо этого, горожан приглашают к участию в конкурсе декоративно-прикладного искусства «Саума, Казань! Здравствуй, Казань!». По многочисленным просьбам прием заявок продлили до 20 августа. Проводится он по четырем видам техник декоративно-прикладного искусства: художественная обработка кожи, войлоковаляние, вышивка, керамика. Обладатель первого места получит 100 тыс. рублей, второго — 85 тыс., третьего — 65 тыс.

До 1 сентября продолжается прием заявок на конкурс пьес для детской и подростковой аудитории на татарском языке «Алмачуар», который проводится в мэрии Казани при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ. Главная цель конкурса — создание новых драматических произведений для детской и подростковой аудитории. По его итогам выпустят сборник пьес с лучшими работами.

Десятого августа на территории парка имени Горького уже традиционно пройдет четвертый фестиваль новой культуры народов Поволжья «Итиль». Будут работать музыкальная сцена, ярмарка, фудкорт, детская зона с мастер-классами, лектории и многое другое.

В конце августа состоится театрализованный перформанс «Голоса Казани», который горожане прозвали «Стихи на балконах». О конкретной дате, теме и гостях вечера пока ничего не известно.

Со следующей недели в городе также стартуют бесплатные курсы татарского языка для всех желающих. Всего будут организованы две группы: для начинающих в здании исполкома, а для тех, кто уже знаком с языком, — в амфитеатре парка «Черное озеро». Занятия продлятся полтора месяца.