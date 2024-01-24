Казанцев пригласили на мастер-класс и ледовое шоу Ильи Авербуха в парке «Черное озеро»

27 января в казанском парке «Черное озеро» пройдет зимний фестиваль WinterFes. Гостей ожидают мастер-классы по катанию на коньках и ледовое шоу, сообщает Дирекция парков и скверов города.

В полдень жителей и гостей города ожидает открытый мастер-класс по катанию на коньках. Проведет его знаменитый фигурист Илья Авербух. Во время занятия участники попытаются установить рекорд по самому большому хороводу на коньках. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Ледовое шоу чемпионов соберет в парке прославленных фигуристов: Илью Авербуха, Алексея Ягудина, Максима Шабалина, Анастасию Игнатьеву, Албену Денкову, Максима Ставиского и других. А откроет его спортсменка из Казани Сати Шагалеева. Для участия необходимо пройти регистрацию.

В дирекции предупредили, что из-за подготовки и проведения фестиваля 26 и 27 января каток и пункт проката в парке будут закрыты.

«Во время шоу спуститься на каток можно будет только в обуви!» — говорится в ее телеграм-канале.