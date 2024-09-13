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Казанцев пригласили на «Марафон чистоты» на озере Изумрудном
21 сентября в Казани состоится субботник на озере Изумрудном. Уборка территории пройдет в командах в формате квест-игры, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.
Участников также ожидают концерт, интерактивная площадка и полевая кухня. За прохождение квест-игры они будут получать баллы — команды с наибольшим количеством получат ценные призы.
Для участия в мероприятии необходимо до полудня 19 сентября пройти регистрацию по ссылке.
В пресс-службе ведомства отметили, что для участников организуют трансфер до места проведения субботника и обратно.
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и акция «Вода России» организованы в поддержку национального проекта «Экология» и пройдут в 89 регионах страны.
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