Казанцев пригласили на «Марафон чистоты» на озере Изумрудном

21 сентября в Казани состоится субботник на озере Изумрудном. Уборка территории пройдет в командах в формате квест-игры, рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Участников также ожидают концерт, интерактивная площадка и полевая кухня. За прохождение квест-игры они будут получать баллы — команды с наибольшим количеством получат ценные призы.

Для участия в мероприятии необходимо до полудня 19 сентября пройти регистрацию по ссылке.

В пресс-службе ведомства отметили, что для участников организуют трансфер до места проведения субботника и обратно.

Всероссийский субботник «Зеленая Россия» и акция «Вода России» организованы в поддержку национального проекта «Экология» и пройдут в 89 регионах страны.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.