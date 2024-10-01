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Казанцев пригласили на конференцию по внедрению электронного документооборота
7-8 октября состоится практическая конференция «Внедряем ЭДО. Казань». Представители Управления документооборота ФНС России, операторов, органов власти Татарстана и бизнес-объединений, действующие участники ЭДО обсудят вопросы его организации между хозяйствующими субъектами. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.
Основными темами для осуждения станут вопросы нормативно-правового регулирования электронного документооборота, развитие законодательства и технологий в сфере электронной подписи, практические кейсы внедрения и интеграции. Участников ожидают круглые столы, партнерские часы и кейс-сессии.
Так, 8 октября представителям бизнеса, которые по-прежнему используют бумажный документооборот, презентуют возможности ЭДО и сценарии для бесшовного перехода на него. Участие в мероприятии бесплатное.
«Учитывая актуальность ЭДО для развития бизнеса и повышения эффективности процессов в современных условиях, Управление ФНС России по Республике Татарстан приглашает вас и ваших сотрудников принять участие в конференции и получить ответы на вопросы по переходу на ЭДО или повышению его эффективности, а также практические советы участников ЭДО», — заявили в пресс-службе УФНС по РТ.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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