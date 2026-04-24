Казанцев пригласили на экоакцию #СтопБорщевик в Русско-Немецкую Швейцарию

Экологическая акция по борьбе с борщевиком Сосновского пройдет 26 апреля в Казани на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Татарстанские активисты ее проводят уже на протяжении пяти лет. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор акции, член совета Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Тимур Ескараев.

«Акция #СтопБорщевик проводится ежегодно и собирает десятки участников. Мероприятие в воскресенье стартует в 11 часов утра. У нас обычно кто-то выкапывает вредоносный сорняк, а кто-то собирает мусор. Территория ООПТ большая – 322,8 га, поэтому акция проходит в несколько этапов. Сегодня мы собрали мусор со стороны моста «Миллениум», а в воскресенье приберемся со стороны улиц Галеева и Новаторов, Солдатского пляжа», – рассказал он.

К участию в экологической акции приглашаются все желающие. Людям на месте выдадут весь необходимый инвентарь – перчатки, мешки для мусора и лопаты для выкапывания сорняка.

«Также завтра, 25 апреля, в ООПТ Савиново проведем субботник совместно с администрацией Ново-Савиновского и Авиастроительного районов. В роще на Гаврилова пройдет ярмарка-выставка творческих работ местных жителей», – добавил Ескараев.