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Казанцев пригласили на Большие семейные выходные
11-12 мая в Казани и по всему Татарстану пройдут Большие семейные выходные. Всероссийский проект приурочен к Году семьи, сообщает Минтруд республики.
В эти дни во всех муниципалитетах пройдет множество культурно-массовых, развлекательных, познавательных мероприятий. Их участниками станут многопоколенные семьи и дети разных возрастов.
В субботу и воскресенье жители столицы Татарстана смогут посетить Казанский марафон. Гостей ожидает концертная программа, мастер-классы и интерактивы.
Помимо этого, интерактивные программы для семей с детьми организуют казанские музеи и библиотеки. Посетители смогут увидеть книжные выставки, присоединиться к семейному читательскому клубу, квестам и мастер-классам.
11 мая в полдень на площади Тысячелетия наградят трудовые династии. Участницей церемонии станет вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.
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