Казанцев пригласили на Большие семейные выходные

11-12 мая в Казани и по всему Татарстану пройдут Большие семейные выходные. Всероссийский проект приурочен к Году семьи, сообщает Минтруд республики.

В эти дни во всех муниципалитетах пройдет множество культурно-массовых, развлекательных, познавательных мероприятий. Их участниками станут многопоколенные семьи и дети разных возрастов.

В субботу и воскресенье жители столицы Татарстана смогут посетить Казанский марафон. Гостей ожидает концертная программа, мастер-классы и интерактивы.

Помимо этого, интерактивные программы для семей с детьми организуют казанские музеи и библиотеки. Посетители смогут увидеть книжные выставки, присоединиться к семейному читательскому клубу, квестам и мастер-классам.

11 мая в полдень на площади Тысячелетия наградят трудовые династии. Участницей церемонии станет вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Напомним, что 2024-й в России объявлен Годом семьи по указу Президента Владимира Путина.