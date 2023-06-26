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Казанцев пригласили на бесплатный показ спектакля в сквере им.Аксенова
27 июня в сквере им.Аксенова пройдет бесплатный показ спектакля «Люська, Вовка... истории ребят из двора дома №12». Об этом сообщает Дирекция парков и скверов Казани.
Представление для всех желающих подготовила Школа телевидения, театра и кино Арины Ларионовой. Гостям обещают милую и добрую постановку, созданную по мотивам рассказов детских писателей Ирины Пивоваровой, Виктора Драгунского, Натальи Черепковой и на основе воспоминаний наших родителей.
Показ начнется в 19.00.
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