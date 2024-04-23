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Казанцев пригласили на акцию #СтопБорщевик в Русско-Немецкую Швейцарию
Всероссийская акция #СтопБорщевик пройдет 28 апреля в столице Татарстана, на особо охраняемой природной территории — Русско-Немецкой Швейцарии. Об этом «Татар-информу» сообщил региональный координатор акции Тимур Ескараев.
«Татарстан в числе первых в этом году, в первой половине апреля открыл новый сезон по борьбе с борщевиком Сосновского, аналогичные акции прошли в Подмосковье. Борщевик — вредный сорняк, опасен для природы и людей. У людей сок растений вызывает ожоги при попадании солнечного света. Волдыри зарастают долго, а потом могут остаться рубцы на коже. Инвазивный вид опасен для природы, поскольку быстро разрастается, создает монозаросли, в которых ничего больше не растет», — сообщил он.
Борщевик Сосновского вытесняет другую растительность, создает угрозу для биоразнообразия. К примеру, для ценного краснокнижного растения — норичника теневого. Русско-Немецкая Швейцария — единственное место его произрастания в Татарстане. Редкое растение удалось клонировать ученым КФУ в 2022 году. Эксперимент длился два года. Растения, выращенные в лаборатории, были переданы на рассаду. Норичник попытались посадить в двух местах, но капризное растение прижилось лишь в Русско-Немецкой Швейцарии у родников.
Участниками первого субботника #СтопБорщевик 13 апреля в Русско-Немецкой Швейцарии стали 35 человек, которые выкопали 9 мешков сорняка и собрали 4 мешка мусора. К участию во втором субботнике 28 апреля приглашаются все желающие. Людям рекомендуется приходить в закрытой одежде и брать с собой резиновые перчатки.
28 апреля субботник стартует в 11 утра, место сбора — Бари Галеева, 16.
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