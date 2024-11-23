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Общество 23 ноября 2024 09:00

Казанцев пригласили на акцию по сбору вторсырья

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Завтра, 24 ноября, в Казани пройдет акция по сбору вторсырья. Мобильный пункт будет открыт с 10.00 до 12.00 на парковке под мостом Миллениум, сообщили в мэрии столицы РТ.

Все желающие смогут сдать на переработку фольгу, пластик, различную технику, металл и другие фракции. В частности, будут приниматься стеклянные флаконы от духов и лекарств с крышками, палочки для еды, стеклянные банки, керамика, органика, пластиковые держатели для орхидей.

Однако есть и ряд ограничений. Так, в мобильный пункт нельзя сдать кассеты, лампы и градусники, обувь и ветошь, батарейки и фильтры для воды.

В исполкоме отметили, что это предпоследняя акция в 2024 году. В следующий раз пункт откроется 22 декабря. Затем его работа продолжится в следующем году.

#прием вторсырья #акция
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