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Общество 5 ноября 2024 11:59

Казанцев пригласили на акцию по посадке деревьев

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9 ноября в сквере «Казанские наличники» состоится акция по посадке деревьев. Присоединиться к волонтерам смогут все желающие, рассказали мэрии столицы РТ.

Мероприятие начнется в 12.00. Ожидается, что на территории общественного пространства появятся яблони, березы и рябины. Участников обещают угостить горячим чаем.

Озеленение станет завершающим этапом благоустройства сквера. Работа над его созданием с прошлого года велась движением «Том Сойер Фест» и Институтом развития Казани. Ранее на участке был пустырь, оставшийся после сноса ветхих домов.

#посадка деревьев #Сквер
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