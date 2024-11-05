Казанцев пригласили на акцию по посадке деревьев

9 ноября в сквере «Казанские наличники» состоится акция по посадке деревьев. Присоединиться к волонтерам смогут все желающие, рассказали мэрии столицы РТ.

Мероприятие начнется в 12.00. Ожидается, что на территории общественного пространства появятся яблони, березы и рябины. Участников обещают угостить горячим чаем.

Озеленение станет завершающим этапом благоустройства сквера. Работа над его созданием с прошлого года велась движением «Том Сойер Фест» и Институтом развития Казани. Ранее на участке был пустырь, оставшийся после сноса ветхих домов.