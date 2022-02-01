Режиссер Жора Крыжовников пригласил казанцев на кастинг фильма «Слово пацана»

Многосерийный художественный фильм с рабочим названием «Слово пацана» будет снимать в Казани известный российский кинорежиссер Жора Крыжовников. Кроме того, для участия в съемках он объявил кастинг среди жителей столицы Татарстан на несколько ролей в фильме, сообщается на сайте дирекции «Время кино».

Несколько кластеров и кинопроб будут проходить с 2 по 7 февраля. В проект ищут актеров на роли подростков – парней в возрасте от 14 до 16 лет, от 18 до 23 лет и девушек в возрасте от 13 до 16 лет. На другие роли режиссер готов рассмотреть взрослых профессиональных актеров и актрис.

«Сам Жора Крыжовников сейчас в Москве», — уточнили по обращению ИА «Татар-информ» организаторы кастинга.

Из-за сложной эпидобстановки по коронавирусу кастинг пройдет на нескольких площадках, претендентов разделят на небольшие группы. Для записи на кастинг нужно отправить информацию о себе в WhatsApp по номеру +7(962)560-38-90.