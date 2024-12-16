Казанцев приглашают встретить Новый год на Черном озере

В конце декабря начнет свой восьмой сезон главный городской каток на Черном озере. Об этом на деловом понедельнике рассказала глава Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова. Точную дату открытия она не уточнила, но заверила, что вход со своими коньками, как и раньше, будет бесплатным. Их также можно будет взять в аренду, всего для казанцев подготовили 400 пар коньков.

В зимние праздники посетители катка на Черном озере смогут не только покататься на коньках, но и принять участие в разных событиях. Например, 31 декабря горожан приглашают отпраздновать здесь Новый год. Для них подготовят праздничную программу, а также покажут новогоднее обращение Президента РФ Владимира Путина.

1-2 января на катке можно будет посмотреть любимые новогодние фильмы. 3 января здесь запланировали дискотеку, обещают включить хиты поп-музыки. 11 января на вечеринке «Скользкие пляски» выступит российский музыкальный журналист и блогер Коля Редькин. Также во время каникул на катке проведут мастер-классы по фигурному катанию и музыкальные вечера.

Во второй половине января горожан приглашают на традиционный фестиваль Ильи Авербуха Winterfest. Помимо этого, Дирекция парков и скверов совместно с партнерами выпустит новогодний аудиопроменад «Черное озеро». Слушателей ждет «музыкальный исторический коллаж о дореволюционных вкусностях, советских поэтах, министрах, слонах и студентах». Прогулка будет проходить по территории парка, а в январе для желающих также проведут экскурсии по мотивам аудиогида.