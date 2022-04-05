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Культура
5 апреля 2022  19:20

Казанцев приглашают в ратушу на предзакрытие выставки «Точка прикосновения»

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Седьмого апреля в Казанской ратуше состоится предзакрытие тактильной выставки молодых скульпторов «Точка прикосновения». 

В этот день выставка пройдет в формате artist-talk со скульпторами. Мероприятие будет посвящено обсуждению инсайдов выставки, формированию открытого диалога «художник — зритель». 

Вход на мероприятие свободный, сообщили в галерее современного искусства «ОКНО» Казанской ратуши. Начало предзакрытия запланировано на 15.00.

Тактильная выставка экспонируется в ратуше с начала марта. За это время с экспозицией ознакомились около полутора тысяч человек. Для студентов КФУ, КазГИК, Художественного училища имени Фешина и учащихся школ искусств Казани, гостей и посетителей проведено больше десяти авторских экскурсий. 

Выставка будет открыта до 20 апреля.

#выставка #Казанская Ратуша
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