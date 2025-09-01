Казанцев приглашают в годовщину приезда Пушкина в город пройти квест по его следам

Культурный центр имени Пушкина в память о визите писателя в сентябре 1833 года в Казань объявил набор участников на квест по Пушкинским местам города. Интеллектуально-пешеходная игра состоится в ближайшую субботу, 6 сентября, и предполагает соревнования команд на маршруте в 5 км с 20 контрольными точками и 37 заданиями.

«К нам обратилась жена Александра Сергеевича Пушкина, Наталья Николаевна. Ее супруг поехал собирать материал по истории Пугачевского бунта... и пропал. Вот последнее письмо, которое она от него получила: "Мой ангел, я в Казани. Погода стоит прекрасная...". Наталья Николаевна просит разыскать Александра Сергеевича. Так как след его обрывается в Казани, там мы его и будем искать...» – гласит легенда квеста.

Стартует игра в полдень 6 сентября от Культурного центра имени Пушкина. В командах от 2 до 5 человек участники в течение двух часов (с запасом до четырех) будут стараться выполнять задания, посещая те же улицы и дома Казани, где бывал 192 года назад Александр Пушкин.

«День 6 сентября подошел для нашей городской игры идеально. Во-первых, это суббота, а в субботу люди больше склонны к активному отдыху, чем в воскресенье. Потому что "завтра не на работу, а детям не надо готовиться к школе". И, во-вторых, именно 6 сентября (в первые минуты этого дня) Пушкин въезжал в Казань и именно в этот день он впервые увидел город при свете дня. Так что у нас все хронологически точно», – рассказал «Татар-информу» заместитель директора КЦ имени Пушкина, автор идеи квеста Михаил Любимов.

Собеседник напомнил, что Пушкин пробыл в Казани немногим более двух суток (исследователи указывают даты с 5 по 7 (8) сентября 1833 года – прим. Т-и). Квест же, который впервые обкатали в июне этого года во время ПушкинФеста, – своего рода ускоренная однодневная версия того визита.

«Организация такого события – дело непростое. Нужно продумать интересный маршрут, насытить его загадками, расставить актеров по маршруту, договориться с владельцами исторических зданий и многое другое. Поэтому в эти 2-4 часа мы вложили немало и уверены, что все пройдет прекрасно. Поскольку опыт у нас уже есть, а опыт, как писал Александр Сергеевич, "сын ошибок трудных"», – отметил Любимов.

Участие в городской игре по Пушкинским местам в Казани – по предварительной брони в КЦ Пушкина. На регулярной основе квест не проводится – только в знаковые даты, связанные с именем писателя.