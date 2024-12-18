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Казанцев приглашают стать частью дефиле на открытии центральной елки города
Жителей столицы Татарстана приглашают стать участниками новогоднего дефиле перед открытием елки у Центра семьи «Казан». Для этого желательно одеться в светлую одежду и сделать дома игрушку. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.
«Открытие состоится 24 декабря. Мы приглашаем всех казанцев поучаствовать в этом событии. Мы пройдем дефиле от бульвара Фестивальный до Центра семьи „Казан“. Одно пожелание — чтобы ребята приходили со своей игрушкой. Мы подготовили мастер-класс, как ее нужно сделать. Это очень простой процесс. Желательно прийти в светлой одежде, потому что мы делаем представление на основе легенды „Ак елан“ („Белый змей“ — прим. Т-и), и это шествие будет обозначать символ будущего года», — пояснил он.
Шествие начнется в 17.30, а в 18.00 стартует представление с участием творческих коллективов города и певцов Казанской филармонии.
Ниже размещено видео, рассказывающее татарскую легенду о Белом змее.
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