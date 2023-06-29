Казанцев приглашают сразиться в шахматы на турнире в парке «Черное озеро»

фото: Дирекция парков и скверов

В это воскресенье, 2 июля, в парке «Черное озеро» пройдет шахматный турнир. Проверить свои навыки и побороться за звание лучшего шахматиста парка сможет любой желающий, сообщает Дирекция парков и скверов.

Событие организовано совместно с шахматным клубом Yaratam Chess. Начало турнира запланировано на 9.30. Победители получат сертификаты и памятные призы.

Для участия необходима предварительная регистрация (12+).