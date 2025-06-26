Казанцев приглашают посетить открытый показ фильма «Сторона света» у озера Кабан

Изображение: Минмолодежи РТ

Завтра, 27 июня, в 21 час в амфитеатре у озера Кабан возле нового здания театра Камала) будет организован открытый показ документального фильма «Сторона света». Вход свободный, но по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

По мысли организаторов, Арктика – это не просто точка на карте, а особый мир, где переплетаются человеческие судьбы, подвиги и память. Картина исследует, чем привлекают людей эти суровые земли. Среди героев – как волонтеры, очищающие арктические территории от следов прошлой индустриализации, так и ветераны-геологи, бывшие участники советских экспедиций.

Фильм является совместной работой продюсерского центра документалистики Gorizont films и экосоциологической организации «Зеленая Арктика».

Показ состоится в рамках лаборатории «Креативное продюсирование» от Gorizont films и программы поддержки «РЕАКТОР». В качестве спикера выступит Валерия Маршалова – генеральный продюсер картины, эксперт в области стратегических коммуникаций и маркетинга, развития лидеров и команд, директор агентства KOMANDA, руководитель проекта «Стратегия Устойчивого развития Казани 2030 (экология, люди, управление)».

Программа поддержки «РЕАКТОР» – это трехмесячная образовательная программа, направленная на развитие креативных индустрий в Татарстане и поддержку творческих деятелей от 18 до 35 лет в их самореализации. Ее участники получают возможность не только реализовать свою идею до готового прототипа или творческого продукта, но и показать ее на широкую аудиторию.

Проект является одним из мероприятий программы «Регион для молодых», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи и Минмолодежи РТ.