В Казани пройдет «концерт-медитация» классической музыки в полной темноте

Сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева состоится необычный музыкальный вечер – концерт-медитация «Магия музыкального релакса». Во время него слушателям предстоит остаться наедине с собой под звуки академической музыки. Концерт пройдет при полной темноте.

Музыкальное сопровождение «экскурсии» по чертогам разума обеспечит Казанское трио – Татьяна Максимова (фортепиано), Асия Гареева (скрипка) и Александр Дульнев (виолончель). Планируется, что кроме основного костяка коллектива, на сцене будут представлены несколько ансамблевых составов.

«Нам хотелось немного переформатировать концерт классической музыки. Ведь обычно на концертах акцентируется внимание на исполнителях. Нам же хотелось обратиться именно к нашему слушателю. Погружаясь в необычные условия, и музыка воспринимается несколько иначе. Мы даем пространство для полета фантазии наших гостей», – рассказала о концепции проекта Татьяна Максимова.

По словам Максимовой, это не первая попытка Казанского трио провести эксперимент над формами академического концерта. «Таким способом нам бы хотелось популяризировать камерную музыку», – добавила она.

Концертная программа также будет сопровождаться видеорядом.

Начало концерта – в 18.30. Проект реализует Казанская Государственная консерватория имени Жиганова.