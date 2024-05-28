Казанцев приглашают отпраздновать День защиты детей в ИТ-парке

В предстоящую субботу, 1 июня, в ИТ-парке имени Башира Рамеева пройдет семейный праздник, приуроченный к Дню защиты детей.

Гостей ждут детские мастер-классы, шоу мыльных пузырей, аквагрим, аниматоры, квесты, квизы, аэрохоккей, робофутбол, диджей-сет и другие активности, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Развлекательную программу организуют в холле 1 этажа, Детском ИТ-парке и во внутреннем дворе здания с 10:00-15:00.

В холле первого этажа будут работать игровые зоны с автосимуляторами, VR, PlayStation, пинг-понгом, шахматами, аэрохоккеем, настольными играми. А на внутреннем дворе ИТ-парка проведут мастер-классы для детей по изготовлению и раскрашиванию брелоков и значков, воздушным шарам, по созданию слайма и бомбочек для ванн, организуют конкурс рисунков на асфальте, шоу-программу мыльных пузырей и танцевальное шоу.

Основными активностями в том парке станут интерактивные квесты, робофутбол, мастер-классы по робототехнике и лепке пельменей, а также шоу «Реальная астрономия».

В завершении праздничной программы детям покажут мультфильмов на экране во внутреннем дворе ИТ-парка.

Вход на мероприятие свободный, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

фото: пресс-служба Минцифры РТ