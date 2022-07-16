news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
16 июля 2022  07:30

Казанцев приглашают открыть для себя закулисье и историю театра Тинчурина

news_top_970_100

19 июля в Казани состоится открытая экскурсия по театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Гости смогут узнать интересные истории из жизни драматурга, о наиболее знаменитых постановках театра и его закулисье. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Вниманию жителей и гостей города представят исторические экспонаты, личные вещи, рукописи и архивные документы Карима Тинчурина. Они смогут посетить гримерную и костюмерную и лучше узнать о закулисной жизни театра.

Мероприятие проводится в рамках проекта #ОткрываяКазань. Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться в татароязычном Telegram-канале мэрии Казани.

Начало мероприятия запланировано на 18.30.

#театр тинчурина #экскурсия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100