Казанцев приглашают открыть для себя закулисье и историю театра Тинчурина

19 июля в Казани состоится открытая экскурсия по театру драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Гости смогут узнать интересные истории из жизни драматурга, о наиболее знаменитых постановках театра и его закулисье. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Вниманию жителей и гостей города представят исторические экспонаты, личные вещи, рукописи и архивные документы Карима Тинчурина. Они смогут посетить гримерную и костюмерную и лучше узнать о закулисной жизни театра.

Мероприятие проводится в рамках проекта #ОткрываяКазань. Для участия в экскурсии необходимо зарегистрироваться в татароязычном Telegram-канале мэрии Казани.

Начало мероприятия запланировано на 18.30.