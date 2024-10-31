Казанцев приглашают очно написать Большой этнографический диктант 2 ноября

Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический диктант» стартует в России с началом ноября и продлится до 8-го числа. В Татарстане очно пройти тест этнографического диктанта можно будет в Казани, в Доме дружбы народов РТ, 2 ноября. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор площадки Тимур Кадыров.

«С 1 по 8 ноября можно будет на сайте miretno.ru проверить свои знания. Для тех, кто вживую хочет прийти познакомиться с вопросами, принять участие в акции и пройти этот этнографический диктант, в Доме дружбы народов Татарстана будет организовано тестирование в течение 2 ноября с 12 до 17 часов. Каждый час будет проводиться новый тур. Время на решение вопросов — 40–45 минут. Для всех желающих двери Дома дружбы народов Татарстана всегда открыты. Можно приходить без предварительной регистрации», — пояснил Кадыров.

Жители районов Татарстана смогут присоединиться к акции только в онлайн-формате. В этом году акция проходит в девятый раз.

«„Большой этнографический диктант” — очень интересный формат, в котором жители всей страны могут принять участие и познакомиться с культурой практически всех народов, которые проживают на территории нашей необъятной Родины. Хоть он и называется диктант — это тестовые задания на специальных бланках. Посмотреть, какие задания в этом году будут, — очень интересно», — отметил директор Дома дружбы народов Татарстана.

Благодаря акции «Большой этнографический диктант» у участников проявляется интерес к изучению культуры всех народов России, добавил он.

В прошлом году участниками акции стали более 45 тыс. татарстанцев. В этом прогнозируется не меньшее число проверивших свои этнопознания.

«„Большой этнографический диктант” — это очень интересно. Не только даже проверить себя, а, может быть, и не зная ответы на некоторые вопросы это [всё равно] возможность наполнить себя знаниями и еще раз удостовериться, насколько богата российская земля культурой: народные костюмы, традиции, праздники… Это все богатство принадлежит народу Российской Федерации. Тридцать вопросов. Скажу как историк, вопросы очень грамотно составлены. Сбалансированно с точки зрения национального состава Российской Федерации, с точки зрения многообразия культуры. Каждая фраза, каждое слово выверено в „Большом этнографическом диктанте”», — заметил начальник отдела взаимодействия с общественными организациями Министерства культуры Татарстана Айрат Файзрахманов.

«Конечно, межнациональные отношения — это очень сложная сфера, сделать такой опросник в этой сфере – большой профессионализм, способный гармонизировать межнациональные отношения. Когда ты понимаешь, насколько интересна культура русского народа, чувашского, якутов, чеченцев, ингушей и так далее, не остается места для конкуренции. Просто радуешься этому многообразию, когда проходишь такой диктант», — подчеркнул Файзрахманов.